На Закарпатье священник УПЦ МП разгуливал по поселку в советской форме – его задержали

В пятницу, 9 мая, в Межгорье двое мужчин демонстративно оделись в советскую форму и отправились на прогулку по поселку. Один из них оказался местным священником.

Правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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Что известно о "победоносцах" на Закарпатье

Отмечается, что правоохранители получили вызов относительно того, что в поселке Межгорье двое мужчин передвигаются в советской форме с георгиевскими лентами. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и СБУ.