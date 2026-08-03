Оккупанты уничтожили уникальную казацкую церковь в Херсонской области: храм сгорел дотла

2 августа вражеские войска провели атаку с помощью дрона по Свято-Введенской церкви в Бериславе Херсонской области. Она была построена еще в 1725 году.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин.

Что известно об уничтоженной церкви?

Свято-Введенская церковь в Бериславе – это памятник национального значения.

Церковь уничтожили россияне – ее сожгли с помощью дрона,

– написал Батурин.

Храм является памятником архитектуры XVIII века. Его возвели из дуба в 1725 году, а в 1782-м казаки переправили сооружение из Переволочанской крепости на Полтавщине по Днепру в Берислав.

Грамоту на освящение храма выдали 22 августа 1784 года. В 1939–1941 годах церковь была закрыта. Несмотря на то, что ее планировали разобрать на дрова, сооружение чудом сохранилось. Теперь же церковь уничтожена в результате российского удара.

Следует отметить, что в 2022 году Херсон находился под российской оккупацией в течение восьми месяцев – с марта по ноябрь. 11 ноября город был полностью освобожден украинскими войсками в ходе контрнаступления на юге. В настоящее время Херсон регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с противоположного берега Днепра.

Оккупанты проводят атаки и на областном центре. Днем 1 августа российские войска провели атаку на Херсон двумя управляемыми авиабомбами. Около 16:00 под ударом оказался Центральный район города. В результате атаки погибла 54-летняя женщина, еще 18 человек получили ранения. Также повреждены два медицинских учреждения, частные дома и складские помещения.

По словам херсонской журналистки Евгении Вирлич, за почти четыре года полномасштабной войны у города практически не было полностью спокойных дней. Российские войска продолжают обстреливать Херсон, регулярно меняя тактику атак, что создает все большую опасность для гражданского населения.