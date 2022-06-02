В Святогорской лавре погибли монахиня и двое монахов в результате обстрелов российской армии

Российские оккупанты 30 мая обстреляли Святогорскую лавру. В результате этого погибли двое монахов и монахиня, а еще трое монахов получили ранения.

Точное количество погибших и пострадавших верующих пока неизвестно. Об этом рассказал священноархимандрит Свято-Успенской Святогорской Лавры, митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

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В результате обстрела Святогорской лавры погибли монахиня и 2 монаха

В результате вражеских обстрелов города Святогорск 30 мая россияне нанесли разрушения Свято-Успенской Святогорской Лавре. В результате погибли двое монахов и монахиня. Еще трое монахов получили ранения.

С глубокой грустью сообщаю, что 30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара,

– рассказал митрополит Илларион.

Пока невозможно установить количество погибших и травмированных среди верующих. Связь со Святогорской лаврой уже долгое время отсутствует. Владыка Илларион попросил всех помолиться за упокой погибших и скорейшее выздоровление раненых.

Ситуация на Востоке: последние новости

Упорные бои продолжаются на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Там россияне производят активные штурмовые действия. Они не оставляют намерений установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны.

Также ночью 31 мая захватчики нанесли ракетный удар по Славянску. В результате вражеского обстрела погибли три человека, еще 6 – получили ранения. Кроме того, повредились 7 многоэтажек и школа.

За день до этого россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Обстрелы повлекли за собой смерти и ранения среди гражданских. Также разрушения получили 26 гражданских объектов – жилые дома, 2 школы, завод и аммиакопровод, критическая инфраструктура.

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