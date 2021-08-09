Очень сложно работать, – Вакарчук сказал, почему у него не сложилось с политикой

Певец Святослав Вакарчук покончил с депутатством, так и не став выдающимся политиком. Благодаря своему упорному характеру фронтмен группы "Океан Эльзы" всегда всего добивался.

По большей части настойчивость ему помогает, но порой очень вредит. Ведь начатое дело нужно доделать до конца любой ценой.

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Вакарчук: Выдающиеся политики – циничные

По словам артиста, он пропустил момент, когда многие люди продумали за него, кем он должен стать.

Безусловно, не стал (политиком – 24 канал). Мне очень сложно работать в таких обстоятельствах,

– подчеркнул Вакарчук.

Он отметил, что все выдающиеся политики являются циничными, аж по-врачебному. "То есть они препарируют общество и манипулируют им, как хирург телом", – добавил он.

Святослав Вакарчук в политике: главное

Впервые Вакарчук появился в политике в 2007 году. Тогда он продержался в парламенте всего год и, разочаровавшись, сложил мандат.

Со второй попытки он повел в парламент уже свою команду, в которой были 20 человек, где он стал лидером.

Но уже в июне 2020 года певец заявил, что уходит из политики.

В марте Вакарчук заявлял , что не считает себя политиком, поэтому долго в этой сфере оставаться он не мог бы.

Отметим, что в июне 2021 года о своем выходе из "Голоса" заявил украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула. По его словам, ежедневно происходят такие ситуации, которые делают партию токсичной.