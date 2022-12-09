Без связи полностью не останемся, – Госспецсвязь о последствиях длительного блэкаута
Возможный продолжительный блэкаут в Украине повлияет и на связь. Впрочем, полностью без связи Украина не останется, потому что как минимум 3 дня будут работать и связь, и радио, и телевидение.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов. Ранее сообщалось, где украинцы смогут получить информацию во время блэкаута и что будет со связью.
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Связь будет работать как минимум 3 дня
Кондрашов отметил, что Госспецсвязь рассматривает все возможные варианты, в том числе и самые плохие. Однако как минимум на 3 дня и радио, и телевидение, и мобильная связь в Украине уже зарезервирована. СНБО 26 ноября приняло решение, которое в тот же день было подписано Президентом, согласно которому все поставщики электронных услуг в Украине должны зарезервировать свои каналы питания как минимум на 3 дня.
Это означает, что как минимум на 3 дня у нас зарезервировано радио, телевидение, то есть Единый марафон будет доступен 3 дня, как минимум на 3 дня зарезервированный концерн радиовещания и телевидения, ретранслирующий сигнал. Как минимум 3 дня у нас будут работать 5 радиостанций, в том числе и коммерческих, и "Украинское радио". Это как и на FM-волнах, так и на средних волнах, его можно будет найти на любом приемнике,
– заметил представитель Госспецсвязи.
Он добавил, что некоторые мобильные операторы делают все возможное, чтобы узловые станции имели либо стационарные генераторы, либо генераторы, которые можно быстро подвезти на место, и снабжены топливом на более длительный срок.
Кондрашов о последствиях длительного блэкаута: смотрите видео
Работа органов государственной власти
По словам спикера Госспецсвязи, работа органов государственной власти зарезервирована на больший срок – это 10 и более дней. В настоящее время мы можем спокойно говорить о том, что в случаях длительного отключения света государственные структуры и ключевые узлы связи будут иметь дополнительное питание, дополнительные источники питания.
"Без связи полностью мы не останемся", – подчеркнул Кондрашов.
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