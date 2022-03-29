Связь в Украине невозможно отключить, перебив кабель, – Госспецсвязи

Украинские мобильные операторы приложили немалые усилия для обеспечения стабильной работы сетей. Сегодня это помогает поддерживать связь внутри всей страны.

Как сообщает глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, за предыдущие два года были осуществлены серьезные инвестиции, вложены значительные средства для резервирования линий и обеспечения их максимально быстрого восстановления.

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В Госспецсвязи рассказали об особенностях мобильной связи в Украине

По словам Щиголя, обеспечить работу сетей удается благодаря слаженной работе специалистов-операторов и волонтеров, часто работающих под пулями.

Впрочем, есть несколько городов, которые остаются без связи.

Позавчера без связи остались временно оккупированные Бердянск и Мелитополь. Однако государство вместе с операторами принимают все возможные меры для восстановления мобильных сетей и сетей доступа в интернет,

– добавил он.

Важно и то, что враг не откажется от планов уничтожить украинскую инфраструктуру в сфере связи, ведь это важная составляющая донесения правдивой информации о происходящем в стране, в том числе и до временно оккупированных территорий. Поэтому работа по ее усовершенствованию продолжается.

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