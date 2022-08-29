Связан ли смог в Киеве с пожарами в Чернобыльской зоне: объяснение правительства

Специалисты пояснили, что пожары в Чернобыле не связаны с распространившимся на Киевщине смогом. Причина последнего заключается в увеличении в воздухе частиц пыли, дыма и гари.

Соответствующую информацию сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. Там также объяснили ситуацию вокруг Чернобыля по состоянию на 28 августа.

Читайте также Власть объяснила смог и запах гари в Киеве: что стало их причиной

Специалисты объяснили причину смога в Киеве

Киевщину окружил смог, а жители столицы и соседних районов жалуются на запах гари. Однако это не связано с очагами возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, которые были зафиксированы в приграничных районах 24 августа 2022 спутниками NASA FIRMS,

– говорится в сообщении.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения объяснили, что на Киевщине есть мгла – это атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы из-за увеличения количества частиц пыли, дыма и гари.

По пожарам в Чернобыле объяснили:

по состоянию на 28 августа 2022 года в зоне отчуждения остается три очага возгорания из четырех;

открытого горения не наблюдается, только тление и задымление в Денисовецком, Парижском и Котовском лесничествах.

Кратко о смоге на Киевщине

28 августа жители Киева сообщили, что в Киевской области вспыхнул большой пожар. В частности, из-за возгорания торфа.

Тушение пожара усложнял ветер. Поэтому жителей Киева просили воздерживаться от пребывания на улице из-за содержания в воздухе вредных веществ.

В IQ Air сообщили, что днем 28 августа концентрация пыли в воздухе Киева была в 7,4 раза выше нормы. Наиболее загрязненный воздух был на Оболони, Троещине, Дарнице.

Смотрите также – Одессу накрыл сильный ливень, улицы города были затоплены: видео