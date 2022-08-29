Відповідну інформацію повідомили у Державному агенстві з управління зоною відчуження. Там також пояснили ситуацію навколо Чорнобиля станом на 28 серпня.
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Фахівці пояснили причину смогу в Києві
Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару. Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні відчуження, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS,
– мовиться в повідомленні.
У Державному агентстві України з управління зоною відчуження пояснили, що наразі на Київщині є імла – це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери через збільшення кількості частинок пилу, диму та гарі.
Щодо пожеж у Чорнобилі пояснили:
- станом на 28 серпня 2022 року в зоні відчуження залишається три осередки займання з чотирьох;
- відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах.
Коротко про смог на Київщині
- 28 серпня жителі Києва повідомили 24 каналу, що на Київщині спалахнула велика пожежа. Зокрема, через загоряння торфу.
- Гасіння пожежі ускладнював вітер. Саме тому мешканців Києва просили утримуватись від перебування на вулиці через вміст у повітрі шкідливих речовин.
- В IQ Air повідомили, що вдень 28 серпня концентрація пилу у повітрі Києва була в 7,4 раза вище за норму. Найбільш забруднене повітря було на Оболоні, Троєщині, Дарниці.
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