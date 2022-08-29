Відповідну інформацію повідомили у Державному агенстві з управління зоною відчуження. Там також пояснили ситуацію навколо Чорнобиля станом на 28 серпня.

Читайте також Влада пояснила смог і запах гару в Києві: що стало їхньою причиною

Фахівці пояснили причину смогу в Києві

Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару. Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні відчуження, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS,

– мовиться в повідомленні.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження пояснили, що наразі на Київщині є імла – це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери через збільшення кількості частинок пилу, диму та гарі.

Щодо пожеж у Чорнобилі пояснили:

станом на 28 серпня 2022 року в зоні відчуження залишається три осередки займання з чотирьох;

відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах.

Коротко про смог на Київщині

28 серпня жителі Києва повідомили 24 каналу, що на Київщині спалахнула велика пожежа. Зокрема, через загоряння торфу.

Гасіння пожежі ускладнював вітер. Саме тому мешканців Києва просили утримуватись від перебування на вулиці через вміст у повітрі шкідливих речовин.

В IQ Air повідомили, що вдень 28 серпня концентрація пилу у повітрі Києва була в 7,4 раза вище за норму. Найбільш забруднене повітря було на Оболоні, Троєщині, Дарниці.

Дивіться також – Одесу накрила сильна злива, вулиці міста були затоплені: відео