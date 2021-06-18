Свобода и демократия, – Остальцев назвал 4 причины для вступления Украины в НАТО

Принципы, которые разделяют все члены НАТО, очень близки всему свободному миру. Только не России, конечно, ведь эта страна является прямым потомком тоталитаризма и диктатуры.

Такое мнение высказал Леонид Остальцев в своем видеоблоге VETERANO. Он также назвал причины, почему Украине стоит стремиться вступить в Альянс.

Больше здесь Принципы, далекие от диктатуры России: почему Украине надо вступить в НАТО

Причины вступления в НАТО

1. Главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.

2. НАТО придерживается общих для Альянса ценностей демократии, свободы личности, верховенства права и мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе.

Свобода и демократия – именно то, что нам нужно и то, чего боится немалая часть нашего общества,

– считает Остальцев.

Ведь, как он добавил, примитивные принципы "совка" гораздо проще, они просто говорят, что делать. Свобода – это прежде всего ответственность.

3. Все без исключения страны-члены Альянса является экономически развитыми и такими, где человек, его свобода и возможности для развития – это первоочередные принципы и фундаментальные ценности.

4. Коррупция на очень низком уровне, потому что власть работает в интересах граждан и деньги налогоплательщиков используют прозрачно и максимально целесообразно.

"Если суммировать все о Североатлантическом альянсе, то могу сказать, что вступление в НАТО – это важнейший шаг для роста в мировом масштабе", – отметил Остальцев.

Смотрите полностью видеоблог "VETERANO" за 18 июня: