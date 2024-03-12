Никто никуда не поедет, – "Свобода России" показала видео уничтожения вражеского БТР
Источник:Легион "Свобода России"
Российские легионы уничтожают технику Кремля в Курской области и других регионах. Появилось видео, подтверждающее ликвидацию бронетранспортера.
Утром 12 марта в легионе "Свобода России" проинформировали о начале операции в Курской и Белгородской областях под лозунгом "россияне должны быть свободны". Впоследствии подразделение отчиталось об успехе в селе Теткино.
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"БТР уничтожен. Работаем дальше"
Собственно, в этом населенном пункте Курской области был уничтожен бронетранспортер путинской армии.
Никто никуда не поедет, потому что больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше,
– говорится в сообщении.
Добавим, что село Теткино расположено вблизи российско-украинской границы. Со стороны нашего государства в этом районе – Сумская область.
Уничтожение бронетранспортера в Курской области: видео легиона "Свобода России"
Больше об операции легионеров
- 12 марта российские добровольцы прорвали границу России и начали операцию на территории Белгородской области, двигаясь в нескольких направлениях. Они заявили о намерении "идти на выборы", выражая желание освободить народ России от "диктатуры Кремля", что свидетельствует о росте внутреннего сопротивления в стране против произвола Москвы.
- Российские добровольческие батальоны, такие как "Легион Свобода России", РДК и Сибирский батальон, действуют как самостоятельные подразделения на территории России. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отмечал, что эти подразделения состоят из граждан России и имеют право действовать на своей территории по собственному желанию.
- ФСБ России, которая считается всемогущей, не смогла обнаружить накопления войск и техники на своих границах, что указывает на ее неэффективность. Иван Тимочко из Сухопутных войск ВСУ акцентировал, что российские спецслужбы не смогли даже теоретически просчитать возможность таких действий, не говоря уже о подтягивании ресурсов для демонстрации силы.
- Руководство росгвардии, по его словам, ранее заявило о мобилизации 300 тысяч росгвардейцев для усиления ФСБ и защиты границ, но внутренние конфликты между структурами приводят к тому, что нет обмена информацией, и, как следствие, происходит такие операции. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ указал на неэффективность координации между российскими силовыми структурами.
- В то же время российская пропаганда активно демонстрировала подготовку сил территориальной обороны, вкладывая значительные средства в оборонительные рубежи, но это не помогло во время реальных военных действий. Иван Тимочко отметил, что российские захватчики снова оказались неподготовленными к военной операции, что свидетельствует о низкой эффективности их оборонной стратегии.