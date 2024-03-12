Никто никуда не поедет, – "Свобода России" показала видео уничтожения вражеского БТР

Российские легионы уничтожают технику Кремля в Курской области и других регионах. Появилось видео, подтверждающее ликвидацию бронетранспортера.

Утром 12 марта в легионе "Свобода России" проинформировали о начале операции в Курской и Белгородской областях под лозунгом "россияне должны быть свободны". Впоследствии подразделение отчиталось об успехе в селе Теткино.

Смотрите также Легион "Свобода России" записал видео на границе: в сети пишут о боях на Белгородщине

"БТР уничтожен. Работаем дальше"

Собственно, в этом населенном пункте Курской области был уничтожен бронетранспортер путинской армии.

Никто никуда не поедет, потому что больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше,

– говорится в сообщении.

Добавим, что село Теткино расположено вблизи российско-украинской границы. Со стороны нашего государства в этом районе – Сумская область.

Уничтожение бронетранспортера в Курской области: видео легиона "Свобода России"

Больше об операции легионеров