РосСМИ заявили о "взятии в плен" Надежды Савченко: военнослужащая красноречиво отреагировала

Российские пропагандистские СМИ распространили фейк, что, мол, Надежда Савченко снова попала к ним в плен. Военнослужащая опровергла эту ложь оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео из фейсбука Надежды Савченко.

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Что известно о фейке, который распространили россияне по Савченко

Российские СМИ с 3 июля начали активно распространять информацию, что украинская военнослужащая Надежда Савченко якобы снова попала к ним в плен.

Оккупанты писали, что Савченко якобы взяли в плен под Купянском, что в Харьковской области.

На этот фейк отреагировала сама военнослужащая. Она выложила видео, где показалась живой, невредимой и на свободе в Украине.

Поздравляю, Украина и украинцы. Сколько уже можно учить не верить российским фейкам и не разносить ложь по миру? Не убили меня, не в плену я. Свободная и живая. Борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся – победим. Надежда есть!

– сказала в видео Савченко.

Надежда Савченко отреагировала на фейк российских СМИ о ее взятии в плен / Видео с фейсбука военнослужащей