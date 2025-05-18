Угроза запуска ракеты РС-24 "Ярс" из Свободного: где поселок на карте и какое расстояние до Украины

ГУР предупредило украинцев, что россияне готовят "учебно-боевой" пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24. Вероятным местом запуска называют населенный пункт Свободный Свердловской области.

Где расположен населенный пункт и сколько километров от него до границы с Украиной, рассказывает 24 Канал.

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Россия хочет запустить ракету РС-24 "Ярс" из Свободного

В ночь на 19 мая Россия намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Место – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Известно, что Свободный – это поселок городского типа, центр и единственный населенный пункт Свободного городского округа. Населенный пункт расположен более чем за 1700 километров до подконтрольной Украине территории. Расстояние до ближайшего города – Верхняя Салда, – составляет 8 километров.

В то же время дальность полета трехступенчатой твердотопливной ракеты РС-24 "Ярс" составляет более 10 тысяч километров, что означает потенциальную опасность для всей территории Украины.

Где расположен поселок Свободный: смотрите на карте

ГУР сообщило, что запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора.