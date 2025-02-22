Враг захватил Улаклы и движется на север от Великой Новоселки: обзор фронта и карты ISW

Боевые действия в Украине и России продолжались и 21 февраля. Их следствием стало продвижение врага на нескольких участках, как пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW показали изменения на фронте и обновленных картах. 24 Канал рассказывает подробнее, как изменилась оперативная ситуация в войне.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 22 февраля

Российские войска продвинулись в Курской области. Они продолжали наступать к северо-западу от Суджи и к югу от города. Геолокационные кадры показывают их успехи в южном Свердликово.

области. Они продолжали наступать к северо-западу от Суджи и к югу от города. Геолокационные кадры показывают их успехи в южном Свердликово. В Харьковской области в районе Волчанска, на Купянском и Лиманском направлениях и до Боровой оккупанты наступали, но не продвигались. Так же на Северском направлении, на Торецком и в Часовом Яру.

Боевые действия в Украине и России за 21 февраля / Карты ISW

Российские войска ликвидировали украинский карман к западу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 21 февраля, свидетельствуют, что они захватили Улаклы. Под Покровском россияне также продвинулись, это произошло в центре Лысовки.

к западу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 21 февраля, свидетельствуют, что они захватили Улаклы. Под Покровском россияне также продвинулись, это произошло в центре Лысовки. Сейчас россияне пытаются использовать захват Великой Новоселки, чтобы продвинуться дальше на север в направлении административной границы Днепропетровской области. На западе Запорожской области и на Херсонщине продвижений не было.

Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись вблизи Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.