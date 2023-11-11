Поразили 2 вражеских средства ПВО: Генштаб рассказал о многочисленных отраженных атаках противника

Наши военные продолжают уничтожать врага и его технику. Как отметили в Генштабе, поразили еще 2 средства ПВО российских захватчиков.

Также в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 11 ноября подробнее рассказали о ситуации на фронте. В частности, отметили, что наши военные отбили многочисленные атаки врага.

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Что известно о потерях врага

Известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники противника. Кроме того, силы и средства ПВО уничтожили 1 зенитную управляемую ракету С-400.

Также известно, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам скопления живой силы, оружия и военной техники, а также 2 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Отразили многочисленные атаки врага