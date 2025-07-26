Десятки наступлений на Северском и Покровском направлениях: карта фронта на 26 июля

В Украине продолжается полномасштабная война, сразу на нескольких направлениях российский агрессор проводит наступления и пытается оккупировать нашу территорию. Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов и привлек 4172 дронов-камикадзе для обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

За сутки на передовой зафиксировано 191 боестолкновение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно о ситуации на фронте 26 июля?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны Украины отбили пять атак оккупантов. Россияне 7 раз ударили из авиации, сбросив 14 УАБ и осуществил 326 артобстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты провели 7 атак на позиции украинских защитников возле Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.

На Купянском направлении произошло одно боестолкновение в районе Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне пытались вклиниться в оборону украинских воинов 27 раз вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодезей и Дибровы.

Боевые действия на Лиманском направлении: карта фронта

На Северском направлении защитники отразили 32 наступательные действия захватчиков у Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Активные наступления россияне проводят на Северском направлении: показываем на карте

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений с оккупантами, которые пытались продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг атаковал пять раз в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении воины остановили 51 штурмовое действие агрессора у Попового Яра, Новоэкономического, Разино, Лысовки, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачного, Муравки, Новоукраинки и Алексеевки.

Ситуация на Покровском направлении: карта

На Новопавловском направлении российские войска совершили 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупанты в очередной раз пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор 8 раз тщетно пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА и два других важных объекта. За сутки потери российских оккупантов составили 1080 человек.