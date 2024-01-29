ВСУ превратили в металлолом две системы ПВО противника и РЭБ: самое важное от Генштаба

Вечером 29 января в Генштабе поделились сводкой о ситуации на фронте. В ней подвели итоги боевого дня и рассказали об успехах ВСУ и уничтоженной вражеской техники.

Как отмечают в Генштабе, российские захватчики продолжают использовать тактику террора, наносят удары, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Оккупанты активно применяют как авиацию, так и FPV-дроны, а также проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

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ВСУ уничтожают технику врага

В сводке обращают внимание на то, что оккупанты не отказываются от стремлений выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток оккупанты там предприняли 7 попыток штурмовать позиции наших военных, и все они безуспешны.

Тем временем, в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам скопления живой силы, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Также подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 средствам ПВО, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы россиян

Кратко о ситуации на направлениях