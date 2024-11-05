Трудная ситуация возле Курахово: в Генштабе поразили числом боев в этом направлении

Вечером 5 ноября Генштаб обновил оперативную информацию о ситуации на фронте. Сообщается, что всего на фронте произошло 131 боевое столкновение за сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Тяжелые бои на фронте

По данным Генштаба, 51 из 131 боевых столкновений за сутки произошло на Кураховском направлении. По состоянию 22:00 24 бои все еще продолжались.

На этом направлении было обезврежено 191 оккупант, 76 из них – безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет,

– сообщили в ВСУ.

В то же время также чрезвычайно напряженной ситуацией остается на Покровском направлении. Там оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

"Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Также уничтожено два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР противника", – уточнил в Генштабе.

Также по 7 раз враг попытался атаковать на Купянском и Харьковском направлениях. На Лиманском направлении произошло 9 боевых столкновений.