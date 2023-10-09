Силы обороны преуспевают возле Вербового, Клещиевки и Андреевки: закрепляются, истощают врага

Наши военные продолжают продвигаться на фронте. Известно, что за минувшие сутки они имели успехи в районах трех населенных пунктов в Запорожье и Донетчине.

Детальнее об этом и общей ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Читайте дальше, что известно об успехах наших военных и потерях врага.

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ВСУ имеют частичные успехи

Как отметили в Генштабе, наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там они имеют частичный успех в районах западнее Вербового на Запорожье.

Кроме того, наши военные ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Они имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Также наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике. А также закрепляются на занятых рубежах и истощают русских захватчиков.

Кратко об общей ситуации на фронте