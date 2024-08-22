Российские войска снизили активность на 3-х направлениях: карта боевых действий 22 августа

За сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Их зафиксировано на 9 направлениях фронта, активнее всего российские оккупанты действуют на Покровском направлении – здесь зафиксировано 53 штурма.

При этом российские войска "несколько снизили активность" на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, здесь наступательных действий они не вели. О том, как изменилась ситуация на поле боя по состоянию на 22 августа, рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные Генштаба, онлайн-карты DeepState.

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Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении направлении произошло 6 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.



На Северском направлении украинские защитники отбили 1 штурм российских захватчиков вблизи Спирного.





На Краматорском направлении оккупанты атаковали 8 раз вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтеченого. Ситуация контролируемая.



На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.



На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.



Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времовском направлении.



На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако, не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.