46 атак на Покровском направлении, на Курщине продолжаются бои: карта фронта на 3 июня

В Генштабе обнародовали актуальную сводку на 8 утра 3 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Какая ситуация на фронте на утро 3 июня, по данным Генштаба

За 2 июня зафиксировано 142 боевых столкновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 пункта управления, 8 артиллерийских средств и 1 средство ПВО врага,

– сообщили в ГШ.

На Харьковском направлении произошло 3 боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Долгенького.

На Купянском направлении зафиксировано 7 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Западное, Степовая Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении россияне шли в атаку 15 раз. Они пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении оккупанты 5 раз шли на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении, вблизи Степового, захватчики совершили атаку на позиции наших защитников. Но она была напрасной.

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два – из реактивных систем залпового огня, совершил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

"На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружены", – подытожили в Генштабе.