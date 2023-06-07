В Генштабе назвали цель подрыва россиянами ГЭС и рассказали об уничтоженном Су-25 врага

7 июня 2023, 07:36
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украина продолжает противостоять российской агрессии. В Генштабе рассказали о происходящем на фронте, а также объяснили, для чего россияне взорвали Каховскую ГЭС.

В традиционной утренней сводке Генштаб обратил внимание на то, что на Донбассе зафиксировали более 30 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают сосредоточивать свои основные усилия в стремлении выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

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Какая ситуация на направлениях

  • Лиманский. За прошедшие сутки российские захватчики вели наступательные действия в районах Кременной, Белогоровки в Луганской области и Берестового в Донецкой области. Успехов достичь врагу не удалось.
  • Бахмутский. Наступательные действия зафиксировали по направлению к Клещиевке, но и там без результатов.
  • Авдеевский. За прошедшие сутки там не фиксировали наступательных действий со стороны врага.
  • Марьинский. Там наши защитники отразили все 13 атак в районе Марьинки.
  • Запорожский и Херсонский. Оккупанты продолжают вести там оборонительные действия.

Собственно, подрыв Каховской ГЭС причастен к обороне со стороны врага. По данным Генштаба, россияне взорвали ее для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К сожалению, теракт стал причиной того, что около 80 населённых пунктов – в зоне подтопления.

Стоит внимания! По этой ссылке вы можете узнать всю актуальную информацию о подрыве Каховской ГЭС.

Враг не только наступает на ряде направлений, но и продолжает нести потери. О них в Генштабе тоже рассказали.

ВСУ продолжают уничтожать врага

За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам скопления живой силы врага. Также 4 удара были по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, в течение 6 июня уничтожили российский штурмовик Су-25, а также 4 разведывательных БПЛА.

Но это еще не всё. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 9 пунктов управления;
  • 4 района скопления живой силы, оружия и техники;
  • 3 склада боеприпасов;
  • зенитно-ракетный комплекс;
  • 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях;
  • 18 других важных для россиян целей.

Автор: Назарій Лазур