В Генштабе назвали цель подрыва россиянами ГЭС и рассказали об уничтоженном Су-25 врага

Украина продолжает противостоять российской агрессии. В Генштабе рассказали о происходящем на фронте, а также объяснили, для чего россияне взорвали Каховскую ГЭС.

В традиционной утренней сводке Генштаб обратил внимание на то, что на Донбассе зафиксировали более 30 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают сосредоточивать свои основные усилия в стремлении выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

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Какая ситуация на направлениях

Лиманский. За прошедшие сутки российские захватчики вели наступательные действия в районах Кременной, Белогоровки в Луганской области и Берестового в Донецкой области. Успехов достичь врагу не удалось.

За прошедшие сутки российские захватчики вели наступательные действия в районах Кременной, Белогоровки в Луганской области и Берестового в Донецкой области. Успехов достичь врагу не удалось. Бахмутский. Наступательные действия зафиксировали по направлению к Клещиевке, но и там без результатов.

Наступательные действия зафиксировали по направлению к Клещиевке, но и там без результатов. Авдеевский. За прошедшие сутки там не фиксировали наступательных действий со стороны врага.

За прошедшие сутки там не фиксировали наступательных действий со стороны врага. Марьинский. Там наши защитники отразили все 13 атак в районе Марьинки.

Там наши защитники отразили все 13 атак в районе Марьинки. Запорожский и Херсонский. Оккупанты продолжают вести там оборонительные действия.

Собственно, подрыв Каховской ГЭС причастен к обороне со стороны врага. По данным Генштаба, россияне взорвали ее для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К сожалению, теракт стал причиной того, что около 80 населённых пунктов – в зоне подтопления.

По этой ссылке вы можете узнать всю актуальную информацию о подрыве Каховской ГЭС.

Враг не только наступает на ряде направлений, но и продолжает нести потери. О них в Генштабе тоже рассказали.

ВСУ продолжают уничтожать врага

За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам скопления живой силы врага. Также 4 удара были по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, в течение 6 июня уничтожили российский штурмовик Су-25, а также 4 разведывательных БПЛА.

Но это еще не всё. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: