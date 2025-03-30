Более 60 атак на Покровском направлении: отчет Генштаба за 30 марта

В Генштабе обнародовали информацию о событиях на фронте по состоянию на 22:00 30 марта. Наиболее ожесточенные бои на Покровском направлении.

С начала суток произошло 147 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Какова ситуация на фронте на вечер 30 марта

На Харьковском направлении ВСУ отражали 3 атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое. Одна из них продолжается.

На Купянском направлении россияне провели 6 штурмов позиций наших защитников в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово. Украинские защитники остановили все.

На Лиманском направлении захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надии, Ямполовки, Колодязей, в направлениях Нового и Новомихайловки. 4 боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг совершил 5 штурмов позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. 2 атаки остановили.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения – оккупанты атаковали вблизи Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны, один бой продолжается. Враг сосредоточил основные усилия неподалеку Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.



На Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в направлении Малиновки, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. 6 боестолкновений продолжаются.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 281 оккупанта, 134 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, 7 автомобилей, 3 мотоцикла, миномет, 5 антенн связи, БПЛА "Молния" и окопная станция радиоэлектронной борьбы,

– говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого. ВСУ остановили 5 атак противника, идут бои в 6 локациях.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две атаки вблизи Привольного и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции, пытаясь продвинуться к населенным пунктам Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении россияне проводили два безуспешных наступательных действия в направлении Садового.

На Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 20 атак россиян, одно боестолкновение продолжается.