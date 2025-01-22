ВСУ атакуют вражеский тыл на Курщине, бои продолжаются возле Покровска: обзор фронта и карты ISW

Украинские силы продолжают атаковать стратегические объекты на территории России. В то же время успешно сдерживая российские наступления на фронте в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Анализ и выводы ISW публикует 24 Канал, добавляя и обновленные карты боев. Отчет за 21 января 2025 года.

Читайте также Не катастрофа, но большая проблема: какие угрозы для Донбасса будет нести оккупация Часового Яра

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России за 21 января

Украинские силы нанесли серии ударов беспилотниками по важным оборонным, промышленным и энергетическим объектам на территории России. Основные удары были направлены на уничтожение военного потенциала противника и ослабление его экономической базы.

Лисинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефть" в Воронежской области. Это уже второй удар за последнюю неделю. В результате атаки возник пожар на цистернах с горюче-смазочными материалами, поставляемых для российских военных. Генштаб ВСУ подтвердил, что этот завод является важным для российской армии, поставляя ресурсы для боевых операций.

Это уже второй удар за последнюю неделю. В результате атаки возник пожар на цистернах с горюче-смазочными материалами, поставляемых для российских военных. Генштаб ВСУ подтвердил, что этот завод является важным для российской армии, поставляя ресурсы для боевых операций. Смоленский авиационный завод . Украинские силы также осуществили удар по этому стратегическому объекту, который производит и модернизирует штурмовики Су-25, а также обслуживает другую авиационную технику. Пожары на территории завода подтвердили геолокационные кадры.

. Украинские силы также осуществили удар по этому стратегическому объекту, который производит и модернизирует штурмовики Су-25, а также обслуживает другую авиационную технику. Пожары на территории завода подтвердили геолокационные кадры. Химический завод "Саратоворгсинтез" в Саратове. Ради стратегического ослабления российских вооруженных сил был атакован завод, который производит ключевые химические компоненты, используемые в промышленности и для производства военной техники.

Украинские удары по командным пунктам и тылу

В ночь с 20 на 21 января украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в оккупированной Волновахе , Донецкая область. В Генштабе сообщили о взрывах и задымлении после атаки, что ставит под сомнение эффективность российской логистики и командных структур в этом регионе.

, Донецкая область. В Генштабе сообщили о взрывах и задымлении после атаки, что ставит под сомнение эффективность российской логистики и командных структур в этом регионе. Украинские войска продолжают атаковать командные пункты на востоке и юго-западе от Курахово и линии Янтарное-Зеленовка, поражая важные тыловые структуры для снижения оперативной способности противника.

Боевые действия в Украине и России за 21 января / Карты ISW

Российские войска продолжают атаки к северо-востоку от Харькова , в частности в районе Волчанска . Однако, украинские силы сдерживают продвижение врага.

, в частности в районе . Однако, украинские силы сдерживают продвижение врага. Россия активизировала наступательные операции к северу от Купянска , в районе Двуречной, и на востоке от Купянска вблизи Петропавловки, но успехов не достигла.

, в районе Двуречной, и на востоке от Купянска вблизи Петропавловки, но успехов не достигла. К юго-востоку от Северска продолжаются бои за Верхнекаменское. Россияне не смогли продвинуться, а в направлении Часового Яра наблюдаются некоторые продвижения на центральных участках.

продолжаются бои за Верхнекаменское. Россияне не смогли продвинуться, а в направлении наблюдаются некоторые продвижения на центральных участках. Российские силы пытаются продвинуться через Торецк , в частности в северном и юго-западном направлении, но подтвержденных достижений нет.

, в частности в северном и юго-западном направлении, но подтвержденных достижений нет. Согласно сообщениям, российские войска совершили механизированную атаку на территории Курской области, в частности на западных окраинах Викторовки. Украинские войска отбили наступление, уничтожив несколько танков и боевых машин пехоты.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны заметил, что украинские войска продолжают активно атаковать стратегические объекты на территории России, одновременно удерживая ключевые позиции на фронте, что свидетельствует об их растущем умении вести оборонительные операции и атаковать по всему фронту.