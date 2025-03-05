ВСУ уничтожают войска РФ на Суджанском и Харьковском направлениях: обзор фронта и карты ISW

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в России и успешные контратаки ВСУ на Севере подчеркивают постоянное напряжение на фронте. Украинские войска продолжают давать отпор врагу.

Анализ и выводы ISW публикует 24 Канал, добавляя и обновленные карты боев. Отчет охватывает события за 4 марта 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России за 4 марта

Россияне пытаются прорваться в направлении Суджи , однако их атаки в районах Малой Локни, Лебедевки и Гуево потерпели неудачу.

, однако их атаки в районах Малой Локни, Лебедевки и Гуево потерпели неудачу. Украинские защитники успешно контратакуют, а украинские Воздушные силы нанесли точный удар по базе оккупантов в Троицком – уничтожено до 30 российских военных.

– уничтожено до 30 российских военных. Враг на Сумском направлении попытался наступление в районе Журавки, но безуспешно. Пропагандисты Кремля разгоняют фейки о захвате Новенького, хотя подтверждений этому нет.

направлении попытался наступление в районе Журавки, но безуспешно. Пропагандисты Кремля разгоняют фейки о захвате Новенького, хотя подтверждений этому нет. На Харьковском направлении ВСУ держат оборону вблизи Волчанска и Липцов. Россияне заявляют об "успехах" в Волчанске, но украинские воины контролируют ситуацию.

направлении ВСУ держат оборону вблизи Волчанска и Липцов. Россияне заявляют об "успехах" в Волчанске, но украинские воины контролируют ситуацию. Российские оккупанты усилили атаки в районе Боровой , но все их попытки прорыва разбиты. Враг заявляет о якобы "успехах" у Загрызово.

, но все их попытки прорыва разбиты. Враг заявляет о якобы "успехах" у Загрызово. Россияне штурмуют Лиманское направление, в частности, Новолюбовку, Колодязи и Ямполовку, но без значительных продвижений. Оккупанты боятся потерять бронетехнику, поэтому идут в бой малыми группами.

Боевые действия в Украине и России за 4 марта / Карты ISW

Оккупанты не прекращают попыток окружения Часового Яра , но несут потери в районах Ступочек и Предтечино. Враг использует технику для доставки "пушечного мяса".

, но несут потери в районах Ступочек и Предтечино. Враг использует технику для доставки "пушечного мяса". На Торецком направлении направлении враг атаковал в районах Крымского и Дачного, но ВСУ отбили все попытки прорыва.

направлении враг атаковал в районах Крымского и Дачного, но ВСУ отбили все попытки прорыва. Украинские военные продвинулись вперед на Покровском направлении и укрепляют свои позиции на юго-востоке Удачного.

направлении и укрепляют свои позиции на юго-востоке Удачного. Оккупанты безуспешно штурмуют Курахово , используя артиллерию. Однако украинские защитники держат оборону.

, используя артиллерию. Однако украинские защитники держат оборону. На западе Запорожской области враг активизировался. Российские войска продолжают наступательные действия в районе Нестерянки, Степного и Каменского.

враг активизировался. Российские войска продолжают наступательные действия в районе Нестерянки, Степного и Каменского. Украинские войска продолжают уничтожать оккупантов на левом берегу Днепра на Херсонской области . Украинская артиллерия держит их под контролем.

. Украинская артиллерия держит их под контролем. ВСУ нанесли удары по территории России. В частности, по нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской і Самарской областях.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продолжают успешно отражать российские атаки. ВСУ уничтожают технику и живую силу врага, успешно контратакуя в районах Суджи, Волчанска и Липцев, а также удерживают оборону на ключевых точках, таких как Боровое и Лиман. В то же время украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России повышают напряжение на оккупированных территориях, демонстрируя высокий уровень активности ВСУ.