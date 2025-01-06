ВСУ атаковали в Курской области, россияне сосредоточились на Покровске: обзор фронта и карты ISW

Боевые действия в начале 2025 года в Украине и России активизировались, в частности в Курской области. Произошли определенные изменения в ситуации на фронтах, которые показал в новом отчете Институт изучения войны.

Анализ и выводы ISW публикует 24 Канал, добавляя и обновленные карты боев. Отчет охватывает период преимущественно 4 – 5 января 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 6 января

Украинские войска возобновили наступательные действия как минимум на 3 участках в пределах Курской области и осуществили тактическое продвижение 5 января. Российские источники утверждали, что ВСУ осуществили многочисленные механизированные штурмы на Бердинско-Новосотницком направлении. Российские войска также продвинулись – на юго-восток от Суджи, они контратаковали на юго-восток от Коренево и на север от Суджи .

области и осуществили тактическое продвижение 5 января. Российские источники утверждали, что ВСУ осуществили многочисленные механизированные штурмы на направлении. Российские войска также продвинулись – на юго-восток от Суджи, они контратаковали на юго-восток от Коренево и на север от . Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в Харьковской области вблизи Старицы и Волчанска, также на Купянском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако продвинулись в направлении Боровой . Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в полях к северо-западу от Лозовой, к северо-востоку от Боровой, во время механизированного штурма.

области вблизи Старицы и Волчанска, также на направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако продвинулись в направлении . Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в полях к северо-западу от Лозовой, к северо-востоку от Боровой, во время механизированного штурма. Россияне продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не подтвердили продвижение. Наступали на северо-запад от Кременной в районе Ямполовки и Тернов, на запад в районе Заречного и на юго-запад в районе Серебрянского леса.

направлении, но не подтвердили продвижение. Наступали на северо-запад от в районе Ямполовки и Тернов, на запад в районе Заречного и на юго-запад в районе леса. Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ отбили позиции вдоль участка канала Северский Донец – Донбасс.

Боевые действия в Украине и России за 5 января / Карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись в Торецке . Геолокационные кадры показывают, что это было по улице Кутузова, улице Саратовская и улице Космонавтов.

. Геолокационные кадры показывают, что это было по улице Кутузова, улице Саратовская и улице Космонавтов. 5 января российские войска продолжили наступление на юг от Покровска и продвинулись на восток от Покровска. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне, вероятно, также захватили Свиридоновку и Тимофеевку, и продвинулись к Елизаветовке к югу от Покровска во время механизированного штурма.

и продвинулись на восток от Покровска. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне, вероятно, также захватили Свиридоновку и Тимофеевку, и продвинулись к Елизаветовке к югу от Покровска во время механизированного штурма. Россияне также продвинулись в направлении Курахово . Опубликованные 5 января геолокационные кадры показали, как оккупанты поднимают флаг в центре Петропавловки – поэтому, вероятно, они захватили поселение. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в полях к юго-востоку от Дачного.

. Опубликованные 5 января геолокационные кадры показали, как оккупанты поднимают флаг в центре Петропавловки – поэтому, вероятно, они захватили поселение. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в полях к юго-востоку от Дачного. 5 января российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не подтвердили продвижений. Так же и на западе Запорожской области, и на Днепровском направлении в районе островов Забич и Казацкий.

Институт изучения войны отметил, что ВСУ возобновили наступательные действия в Курской области и восстановили утраченные позиции у Часового Яра. Российские войска же продвинулись на юго-восток от Суджи, на восток от Покровска, вблизи Боровой, в Торецке и Кураховом.