Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что оккупанты хотят подорвать возможности Украины возобновлять свои силы.

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Западное оружие поступает в Украину

Кирби отметил, что российские оккупанты пытались поразить то, что, по мнению Пентагона, является критически важными инфраструктурными целями на Западе Украины. В частности, захватчики обстреливали объекты электроснабжения, транспортные узлы.

"Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил. Обе стороны полагаются на железную дорогу для перемещения оружия и военных", – добавил спикер Пентагона.

Он заверил, что США сохраняют все возможности для поставок военной помощи, несмотря на обстрелы россиян. В частности, в Украину поступают системы вооружений.

Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев,

– подчеркнул Кирби.

Он подытожил, что у Соединенных Штатов и других западных стран есть много путей для транспортировки необходимой помощи в Украину.

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