Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что оккупанты хотят подорвать возможности Украины возобновлять свои силы.
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Западное оружие поступает в Украину
Кирби отметил, что российские оккупанты пытались поразить то, что, по мнению Пентагона, является критически важными инфраструктурными целями на Западе Украины. В частности, захватчики обстреливали объекты электроснабжения, транспортные узлы.
"Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил. Обе стороны полагаются на железную дорогу для перемещения оружия и военных", – добавил спикер Пентагона.
Он заверил, что США сохраняют все возможности для поставок военной помощи, несмотря на обстрелы россиян. В частности, в Украину поступают системы вооружений.
Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев,
– подчеркнул Кирби.
Он подытожил, что у Соединенных Штатов и других западных стран есть много путей для транспортировки необходимой помощи в Украину.
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Кратко об обстрелах украинских городов
- Вечером 3 мая почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
- В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что оккупанты запустили не менее 18 ракет из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Вероятно, они находились в Каспийском регионе.
- В нескольких областях обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру. В общей сложности захватчики ударили по 6 железнодорожным станциям. В частности, в Каменском на Днепропетровщине полностью разрушилась железная дорога.
- Спустя примерно полтора часа после объявления тревоги во Львове также начались взрывы. Информацию об этом сразу же подтвердили мэр Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
- Мэр рассказал, что в нескольких районах города начались перебои со светом. Вражеские ракеты повредили 3 электроподстанции.
- Также без электричества остались 2 помповые подстанции, поэтому в части города исчезло водоснабжение. Его будут восстанавливать через альтернативные источники энергии.
- Из-за обстрела Львова Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде к городу и отменила рейсы 5 пригородных поездов.
- Кроме того, на следующий день взрывы прогремели в центре Днепра и Черкассах. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили по городу 2 ракеты, но одну из них обезвредили в воздухе.
- В "Укрзализныце" рассказали, что вражеская ракета уничтожила в Днепре их объект инфраструктуры. Поэтому в регионе временно остановилось движение поездов.
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