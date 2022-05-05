Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він зауважив, що окупанти хочуть підірвати можливості України поновлювати свої сили.

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Західна зброя надходить в Україну

Кірбі зауважив, що російські окупанти намагалися уразити те, що, на думку Пентагону, є критично важливими інфраструктурними цілями на Заході України. Зокрема, загарбники обстрілювали об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо.

"Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил. Обидві сторони покладаються на залізницю для переміщення зброї та військових", – додав речник Пентагону.

Він запевнив, що США зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, попри обстріли росіян. Зокрема, в Україну надходять системи озброєнь.

Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців,

– наголосив Кірбі.

Він підсумував, що Сполучені Штати та інші західні країни мають багато шляхів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

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