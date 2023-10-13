Ранее в Украине были БПЛА Switchblade 300, но у них были определенные недостатки. Полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, при каком условии осовремененные дроны могут изменить ситуацию на фронте
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Важнейшим является количество
Беспилотники могут казаться не тем оружием, которое способно как-то существенно изменить ход событий на поле боя. В то же время при одном условии дроны-камикадзе могут дать немалое преимущество.
Все зависит от количества. Если их дадут достаточное количество, то оно может быть и "геймченджером". Дальность действия этого дрона до 40 километров, при чем он может "висеть" еще почти пол часа и выполнять боевые задания,
– отметил Роман Свитан.
Американские дроны уже модернизированы под противодействие радиоэлектронной борьбы противника. То есть, их практически невозможно посадить или отключить управление ими.
Заметим, что раньше у Украины были дроны Switchblade 300. С ними наблюдались проблемы как раз с РЭБ врага. Новые дроны-камикадзе уже не должны испытывать этих проблем из-за изменений в системе управления.
Роман Свитан об американских дронах Switchblade 600: смотреть видео
"Единственное, каждый дрон дорог. Он стоит тысячи долларов – 3 – 6 тысяч в зависимости от номенклатуры и модификации. Повторюсь о количестве. Если это будет хотя бы до тысячи дронов, то они могут изменить ситуацию, даже немного заменить авиацию и артиллерию", – подчеркнул Свитан.
Операторов для дронов в Украине достаточно. Сам дрон быстро запускается: буквально через десять минут он готов к работе и летит на 40 километров. Можно сказать, что поражение заданных целей является стопроцентным.
Военная помощь от США: последние новости
- На днях глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, помогающих Украине будут развивать Воздушные Силы. Дания и Нидерланды разделят эту роль со Штатами.
- Хороших новостей от США было много, ведь также было объявлено о новый пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы к HIMARS, ракеты ПВО, средства РЭБ и т.д.
- Кроме того, в последнее время США актуализировали вопрос о передаче Украине замороженных российских активов Центробанк. В WP пишут, что это связано с тем, что Штатам все сложнее оказывать помощь Украине за счет "налогоплательщиков".