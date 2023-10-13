Раніше в Україні були БпЛА Switchblade 300, але вони мали певні недоліки. Полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, за якої умови осучаснені дрони можуть змінити ситуацію на фронті.

Читайте також Вбивці "Шахедів": де встановлять і як працює ППО Terrahawk Paladin, яку надає Британія

Найважливішою є кількість

Безпілотники можуть здаватися не є тією зброєю, яка здатна якось суттєво змінити хід подій на полі бою. Водночас за однієї умови дрони-камікадзе таки можуть дати чималу перевагу.

Все залежатиме від кількості. Якщо їх дадуть достатню кількість, то вона може бути і "геймченджером". Дальність дії цього дрону до 40 кілометрів, при чому він може "висіти" ще майже пів години та виконувати бойові завдання,

– зазначив Роман Світан.

Американські дрони уже є модернізованими під протидію радіоелектронної боротьби противника. Тобто їх практично неможливо посадити чи відключити управління ними.

Зауважимо, що раніше в України були дрони Switchblade 300. З ними спостерігались проблеми якраз із РЕБ ворога. Нові дрони-камікадзе вже не мають мати цих проблем через зміни у системі управління.

Роман Світан про американські дрони Switchblade 600: дивитись відео

"Єдине, кожен дрон є дорогим. Він коштує тисячі доларів – 3 – 6 тисяч в залежності від номенклатури й модифікації. Повторюсь про кількість. Якщо це буде хоча б до тисячі дронів, то вони можуть змінити ситуацію, навіть трохи замінити авіацію та артилерію", – наголосив Світан.

Операторів для дронів в Україні достатньо. Сам дрон швидко запускається: буквально за десять хвилин він готовий до роботи та летить на 40 кілометрів. Можна сказати, що ураження заданих цілей є стовідсотковим.

Військова допомога від США: останні новини