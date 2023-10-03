Минобороны России могло отстранить командующего Сычевого за плохую работу под Бахмутом, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны 4 октября рассказали, что российское минобороны могло отстранить еще одного своего командира от управления фронтом. Речь идет о российском генерале-лейтенанте Андрее Сычевом.

По данным аналитиков, его отстранили из-за плохого управления военными на фронте. До этого Сычевой занимался командованием на Бахмутском направлении.

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Сычевой больше не руководит Бахмутским направлением

Эксперты ISW, ссылаясь на заявления российского инструктора из десантно-штурмового подразделения "Шторм Z", отметили, что Сычева могли снять с должности из-за неправильных командирских действий на фронте. В частности, это связано с попытками оккупантов вернуть свои утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Российское военное командование сняло Сычевого с позиций за проведение неподготовленных контратак без поддержки на Юг от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки. Нынешняя официальная должность Сычевого в российской армии неизвестна,

– сказали в ISW.

Аналитики напомнили, что Сычевой ранее командовал группой войск "Запад" российской армии в Харьковской области до своего увольнения в начале сентября 2022 года. Поэтому такое заявление является первой замеченной спекуляцией, что Сычевой принимал участие в военных действиях в Украине после успешной операции ВСУ.

Кроме того, эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что Сычевой отказывается от всех запросов журналистов о комментариях. В частности, изданий, которые указывали на то, что Сычевой сохранил официальный пост и, возможно, намеревался сохранить этот пост скрытым.

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