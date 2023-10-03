Минобороны России могло отстранить командующего Сычевого за плохую работу под Бахмутом, – ISW
Источник:ISW
Аналитики американского Института изучения войны 4 октября рассказали, что российское минобороны могло отстранить еще одного своего командира от управления фронтом. Речь идет о российском генерале-лейтенанте Андрее Сычевом.
По данным аналитиков, его отстранили из-за плохого управления военными на фронте. До этого Сычевой занимался командованием на Бахмутском направлении.
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Сычевой больше не руководит Бахмутским направлением
Эксперты ISW, ссылаясь на заявления российского инструктора из десантно-штурмового подразделения "Шторм Z", отметили, что Сычева могли снять с должности из-за неправильных командирских действий на фронте. В частности, это связано с попытками оккупантов вернуть свои утраченные позиции на Бахмутском направлении.
Российское военное командование сняло Сычевого с позиций за проведение неподготовленных контратак без поддержки на Юг от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки. Нынешняя официальная должность Сычевого в российской армии неизвестна,
– сказали в ISW.
Аналитики напомнили, что Сычевой ранее командовал группой войск "Запад" российской армии в Харьковской области до своего увольнения в начале сентября 2022 года. Поэтому такое заявление является первой замеченной спекуляцией, что Сычевой принимал участие в военных действиях в Украине после успешной операции ВСУ.
Кроме того, эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что Сычевой отказывается от всех запросов журналистов о комментариях. В частности, изданий, которые указывали на то, что Сычевой сохранил официальный пост и, возможно, намеревался сохранить этот пост скрытым.
Ранее россияне отстранили еще одного своего генерала от должности
- Аналитики американского Института изучения войны 30 сентября отмечали, что российское военное командование могло отстранить от должности генерала Михаила Теплинского. Он командовал воздушно-десантными войсками России.
- Эксперты также подчеркнули, что подобные заявления могут свидетельствовать о переломных моментах в составе российского военного командования. В частности, в обнародованном оккупантами списке "военного кабинета" Путина Теплинского не было.
- Напоследок в ISW сказали, что российским "военкорам" помогает самоцензура российских изданий. Ведь это позволяет российским милблогерам критиковать действия Кремля и спекулировать темой высшего военного руководства.