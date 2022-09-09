Подоляк прокомментировал вероятное взятие в плен "большой шишки" генерал-лейтенанта сычевого

Украинские военные не только освобождают территории нашего государства от оккупантов. Они еще берут в плен врагов. На этот раз в руки ВСУ попала "жирная рыба" – андрей сычевой.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за три дня нашим военным в Харьковской области удалось продвинуться почти на 50 километров. Но это еще не все достижения защитников Украины.

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Сычевого взяли в плен на Харьковщине

Информацию о задержании генерал-лейтенанта во время интервью 24 канала подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В то же время он отметил, что в момент попадания в плен оккупант был в статусе подполковника.

Но сейчас проверяется вся информация, потому что возможны разные варианты. Чтобы точно уже убедиться, что этот человек имеет отношение к командованию направлением "Восток",

– подчеркнул Подоляк.

Сразу же оговоримся, что сведения должны проверить. Если действительно пленником стал андрей сычевой, то наши военные сорвали немалый куш на Харьковщине.

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Как отметил Алексей Гончаренко, на видео с пленными оккупантами можно увидеть не обычного подполковника. По его словам, в задержанном узнается генерал-лейтенант армии россии андрей сычевой. Последний, добавил народный депутат, руководит направлением "Запад".

Это уже любопытно. За генерал-лейтенанта можно очень много важных наших ребят выменять. Очень много!

– подчеркнул Гончаренко.

Заметим, что сычевого взяли в плен несколько дней назад под Балаклеей. Сам город, напомним, ВСУ уже полностью освободили от российских захватчиков.

Аналитики прогнозируют новые успехи

Согласно составителям отчетов из Института по изучению войны, в течение 72 часов ВСУ смогут похвастаться очередными успехами. На этот раз говорится, что наши военные могут деоккупировать Купянск.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что для оккупантов Купянск – стратегически важное место. Через этот город проходит харьковская группировка врага. Более того, к нему подвозят как боеприпасы, так и резервы оккупантов, чтобы подпитывать Изюмское направление.

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