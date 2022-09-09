Як зазначають у Генштабі ЗСУ, за три дні нашим військовим на Харківщині вдалося просунутися на майже 50 кілометрів. Але це ще не всі здобутки захисників України.

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Сичєвого взяли у полон на Харківщині

Інформацію про затримання генерал-лейтенанта під час інтерв'ю 24 каналу підтвердив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Водночас він зауважив, що в моменті потрапляння до полону окупант був у статусі підполковника.

Але зараз перевіряється вся інформація, тому що можливі різні варіанти. Щоб точно вже впевнитись, що ця людина має стосунок до командування напрямком "Схід",

– наголосив Подоляк.

Відразу ж обмовимося, що наразі відомості повинні перевірити. Якщо дійсно полоненим став андрєй сичєвий, то наші військові зірвали чималий куш на Харківщині.

Обмінний фонд може пристойно збагатитися

Як зазначив Олексій Гончаренко, на відео з полоненими окупантами можна побачити не звичайного підполковника. За його словами, у затриманому впізнається генерал-лейтенант армії росії андрєй сичєвой. Останній, додав народний депутат, керує напрямком "Захід".

Це вже цікаво. За генерал-лейтенанта можна дуууже багато важливих наших хлопців виміняти. Дуже багато!,

– наголосив Гончаренко.

Зауважимо, що сичєвого взяли у полон кілька днів тому під Балаклією. Саме місто, нагадаємо, ЗСУ вже повністю звільнили від російських загарбників.

Аналітики прогнозують нові успіхи

Згідно з укладачами звітів з Інституту з вивчення війни, упродовж 72 годин ЗСУ зможуть похизуватися черговими успіхами. Цього разу мовиться про те, що наші військові можуть деокупувати Куп'янськ.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що для окупантів Куп'янськ – стратегічно важливе місце. Крізь це місто проходить харківське угруповання ворога. Ба більше, до нього підвозять як боєприпаси, так і резерви окупантів, щоб підживлювати Ізюмський напрямок.

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