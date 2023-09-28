Сын Кадырова хвастается избиением мужчины в СИЗО: опубликовал новое "брутальное" заявление

Сын Рамзана Кадырова Адам, избивший парня в СИЗО, считает себя совершенно безнаказанным. 15-летний парень продолжает кичиться своим поступком.

У себя в инстаграмме парень опубликовал "брутальную" публикацию на фоне скандала об избиении задержанного, информирует 24 Канал. Похоже, парню только нравится та слава, которую он приобрел.

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"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы оба понимаем, что при встрече ты будешь мило улыбаться...", – дерзко написал Адам.

В комментариях к публикации его позвали в Украину, отметив, что без охраны отца от его смелости не останется и следа.

Адам Кадыров продолжает делать брутальные заявления в соцсетях / Скриншот из инстаграмма

Отец тоже восхваляет сына

Ранее кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров подтвердил, что его 15-летний сын Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в деле о сожжении Корана. Более того, глава Чечни опубликовал короткое видео, на котором собственно и снято избиение. Вероятно, этим видео Кадыров хотел похвастаться "умениями" сына.

"Не люблю недосказанности. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособия спецслужб Украины. Было ли это, не было? Избил и правильно сделал",

– написал Кадыров в комментарии к ролику.

Что известно об избиении мужчины

Кстати, аналитики предположили, что вот этот информационный шум вокруг Адама Кадырова совсем не просто, это началась пиар компания преемника Рамзана Кадырова. А учитывая данные разведки, что состояние здоровья Кадырова старшего далеко не в лучшем состоянии, это очень даже вероятно и логично.

В мае 2023 года в Волгограде был задержан парень за сожжение Корана. Российские силовики решили передать его в распоряжение кадыровцев.

Теперь стало известно, что 15-летний сын Рамзана Кадырова лично избил заключенного. В августе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от Журавеля жалобу о том, что в грозненском СИЗО его избил сын Кадырова.