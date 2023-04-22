Копал ямы и героически называл себя "артиллеристом", – военный эксперт о "службе" сына Пескова
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин кичился, что среди его наемников был даже сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай. Якобы он был "артиллеристом". На самом деле Песков-младший мог максимум копать ямы и грузить снаряды.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, эта история – это пример пропаганды самого низкого качества.
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Сын Пескова мог быть грузчиком или копать ямы
Нарожный отметил, что в качестве волонтера уже 9 лет занимается артиллерией, поэтому хорошо понимает эту тему. Он подчеркнул, что сын Пескова не мог выполнять задание как артиллерист.
Сын Пескова сугубо теоретически может пойти в артиллерию. Там очень много задач, например, работать грузчиком снарядов. Или когда гаубица заезжает на огневую позицию, ее надо вкапывать, махать лопатой,
– сказал он.
Военный эксперт объяснил, что чтобы стать настоящим артиллеристом, нужно 5 лет учиться этому в высшем учебном заведении.
"Это звучит как пропаганда самого низкого сорта. Несчастный сынок не знает, как записаться в ЧПК "Вагнер", пошел к папе и он его записал. Это будто очередная толкотня в высших эшелонах власти, чтобы Пригожин нашел подход к Пескову. Они делают рекламную кампанию" , – считает Нарожный.
Сын Пескова "служил" в ЧПК "Вагнер": смотрите видео
Пригожин рассказал о "службе" сына Пескова
- Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин рассказал, что якобы в ЧВК "Вагнер" служил сын спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он сказал, что Дмитрий Песков в свое время был "оконченным либералом". Но будто он единственный из его знакомых привел своего сына в ЧВК "Вагнер".
- Пригожин заявил, что сын Пескова, проживавший, если не в США, то в Англии, стал на равных с другими бойцами. Так же месил болото и працював с советской техникой.
- Журналисты отметили, что, вероятно, речь идет о Николае Пескове. Он часть своей жизни с 90-х годов жил в Великобритании. Кроме того, служил в ракетных войсках стратегического назначения.