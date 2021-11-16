Сырье только из России, – Казанский заявил об упадке производства на оккупированных территориях
Источник:24 канал
В оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях осталось в основном производство металлургии, тяжелой промышленности. В то же время оно все больше приходит в упадок.
Дело в том, что раньше для промышленности использовали товары с территории Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
Стоит прочесть Шаг к интеграции экономики: Путин приравнял товары с оккупированных территорий в российских
Казанский: оккупированные территории – в проигрышной позиции
По его словам, это был либо импортный товар, либо украинское сырье для производства. Оно было дешевле и качественнее.
Сейчас они получают сырье исключительно из России. Они (оккупированные территории – 24 канал), по сравнению с российскими производителями, в проигрышной позиции,
– подчеркнул Казанский.
Он пояснил, что товары, которые производят на территории оккупированного Донбасса, являются не конкурентоспособными по сравнению с российскими товарами.
Парадоксальная ситуация
Казанский привел пример металлургию. Ранее ее производили из руды, которую добывали в соседней, Днепропетровской области. Там была очень удачная логистика – фактически это одно из мест в мире, где залегает уголь и руда очень близко.
Эту логистику сломали. Везут руду из России, с Урала – тысячи километров,
– сказал журналист.
Такая ситуация и с углем. Несмотря на то, что Донбасс – это территория, где добывают уголь, но линия разграничения разделила горючее ископаемое.
Энергетический уголь, антрациты, которые нужны для электростанций - на неподконтрольной территории, поэтому нам его не хватает. А на нашей территории – тот уголь, который используют для металлургии.
Казанский рассказал об упадке производства на Донбассе: смотрите видео
Путин приравнял товары с оккупированных территорий к российским
- Кремль официально разрешил закупать товары у оккупированных Россией украинских территориях. Владимир Путин поручил приравнять товары из оккупированных частей Донецкой и Луганских областей к российским.
- Поэтому оккупированные районы нашего государства смогут участвовать в тендерных процедурах на поставку товаров, которые финансируют из государственного бюджета России.
- Также правительство государства-оккупанта должно признать сертификаты происхождения товаров с оккупированных территорий и пункты пропуска, через которые их дальше будут поставлять в Россию.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба расценивает эти действия как грубое вмешательство во внутренние дела Украины. Свою ноту протеста Украина уже направила в Россию.
- Кулеба ожидает реакции от Франции и Германии, а именно – на осуждение таких действий Путина.