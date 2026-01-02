Фортификации и антидроновая защита: Сырский провел совещание по подготовке к обороне
- Главнокомандующий ВСУ провел совещание по подготовке к обороне, включая фортификации и антидроновую защиту.
- Были заслушаны доклады об инженерных работах, в частности о создании траншей, противотанковых рвов и блиндажей.
Военные инженерных войск Сил поддержки ВСУ во взаимодействии с местными властями и военными администрациями фактически непрерывно выполняют сверхважные задачи. Так, за 2025 год удалось значительно улучшить состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей.
Совершенствование коснулось и антидроновой защиты. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Детали передает 24 Канал.
Читайте также Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ
О чем говорили на совещании по обороне?
Сирский сообщил, что заслушал доклады командующих группировок войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта. При обсуждении поднимались вопросы обустройства оборонительных позиций и уровень готовности населенных пунктов к обороне.
Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, строительство блиндажей и других элементов фортификаций. Как отметил Главнокомандующий, во время совещания также исследовали проблемные моменты и определили конкретные шаги для их решения.
Он уточнил, что удалось провести большой объем работ, одновременно эти меры должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно.
Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы – даже при численном превосходстве противника,
– пояснил Сырский.
Он также выразил благодарность военнослужащим инженерных войск, подразделениям Сил обороны, личному составу Государственной специальной службы транспорта, а также органам местной власти и военным администрациям за слаженную и самоотверженную работу, которая укрепляет обороноспособность государства.
Заметим, недавно Главнокомандующий в интервью для 24 Канала отметил, что необходимо заранее готовиться ко всем возможным сценариям и вариантам развития войны. Именно поэтому нужно заблаговременно обустраивать оборонительные линии за пределами зон и районов, где ведутся активные боевые действия.
Какие планы оккупантов на фронте?
Российские войска пытаются удерживать инициативу в наступательных действиях на линии фронта, активно выискивая уязвимые участки украинской обороны, в частности особое внимание уделяя Гуляйпольскому направлению. Главной стратегической задачей для России до сих пор является полный захват территории Донецкой области, с продвижением в сторону ключевых городов – Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.
На январь 2026 года российское командование ставит перед своими подразделениями конкретные оперативные цели. В частности речь идет о обходе Волчанска с флангов, уничтожение украинского плацдарма на восточном берегу возле Купянска, выход к Лиману, а также проникновение и закрепление внутри самого города.
В то же время российская сторона регулярно распространяет ложную информацию о якобы взятии под контроль населенных пунктов на линии соприкосновения.