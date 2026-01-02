Совершенствование коснулось и антидроновой защиты. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Детали передает 24 Канал.

Читайте также Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ

О чем говорили на совещании по обороне?

Сирский сообщил, что заслушал доклады командующих группировок войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта. При обсуждении поднимались вопросы обустройства оборонительных позиций и уровень готовности населенных пунктов к обороне.

Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, строительство блиндажей и других элементов фортификаций. Как отметил Главнокомандующий, во время совещания также исследовали проблемные моменты и определили конкретные шаги для их решения.

Он уточнил, что удалось провести большой объем работ, одновременно эти меры должны и в дальнейшем осуществляться системно и последовательно.

Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы – даже при численном превосходстве противника,

– пояснил Сырский.

Он также выразил благодарность военнослужащим инженерных войск, подразделениям Сил обороны, личному составу Государственной специальной службы транспорта, а также органам местной власти и военным администрациям за слаженную и самоотверженную работу, которая укрепляет обороноспособность государства.

Заметим, недавно Главнокомандующий в интервью для 24 Канала отметил, что необходимо заранее готовиться ко всем возможным сценариям и вариантам развития войны. Именно поэтому нужно заблаговременно обустраивать оборонительные линии за пределами зон и районов, где ведутся активные боевые действия.

Какие планы оккупантов на фронте?