Сырский встретился с Остином: какие важные вопросы обсудили на встрече
Источник:Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит важные встречи. В частности, он встретился с главой Пентагона.
Александр Сырский рассказал, что провел конструктивную и плодотворную встречу с Министром обороны США Ллойдом Остином. Главнокомандующий очертил ему стратегическую ситуацию на фронте и особенности оперативного положения.
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Обсудили способности украинских подразделений
Сирский также отметил, что во время разговора он объяснил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США.
В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, они обсудили реализацию полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиление возможностей ПВО и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на поле боя.
Главнокомандующий ВСУ также выразил благодарность Ллойду Остину за поддержку Украины и его личный вклад в организацию встреч в формате "Рамштайн".