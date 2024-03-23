Некоторые группировки войск и сил будут переформатированы, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что продолжается оптимизация военных организационных структур. Речь идет о тех, которые непосредственно участвуют в непосредственном противостоянии российской агрессии.

Александр Сирский отметил, что за десять лет войны временные органы военного управления, а также районы ответственности группировок войск формировали и меняли в соответствии как с оперативной обстановкой, так и текущих вызовов.

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Цель – упростить и повысить качество

Сейчас, по словам главнокомандующего ВСУ, с учетом опыта боевых действий, происходят организационные мероприятия. А их главная цель – упростить и максимально повысить как качество, так и оперативность управления.

Сырский отметил, что некоторые группировки войск (сил) переформатируют. Прежде всего говорится об управленческом кадровом потенциале. Его грамотное, а также рациональное перераспределение.

Один из моих приоритетов – налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. В частности, некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии российской федерации с первых дней полномасштабного вторжения,

– подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что важно больше внимания уделять отдыху наших защитников, доукомплектованию вооружением, а также военной техникой. Также важно общее восстановление боеспособности бригад. По словам Сырского, соответствующий процесс уже запустили. И в дальнейшем он будет только набирать обороты.

Усиливаем оборонительные способности, чтобы и в дальнейшем уничтожать врага и приближать победу,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский о ситуации на Востоке

21 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление. По его словам, Силам обороны удалось стабилизировать обстановку в восточных областях Украины.

Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что в настоящее время Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины,

– написал он.

Кроме того, главнокомандующий выразил благодарность французскому правительству и народу за постоянную и последовательную поддержку нашего государства. Он также отдельно поблагодарил за помощь по подготовке наших военнослужащих на территории Франции.