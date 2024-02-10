Сырский не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, – эксперт

Новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский досконально знает, чем живет армия, потому что уже 10 лет провел на войне. Этот опыт поможет ему выбрать дальнейшую стратегию, которая принесет победу.

Об этом пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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"До вчерашнего назначения Главнокомандующим ВСУ Александр Сырский возглавлял Сухопутные войска. Ему в частности приписывают ряд успешных операций. Среди них: Киевская и Харьковская операции, а также несколько менее масштабных. Они показали, что он умеет достигать результата и в обороне, и в наступлении. Эти операции могли стать решающим рычагом, который склонил Зеленского к этой кандидатуре", – отмечает Голобуцкий.

Он напоминает, что Сырский в 2014 году возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево. С 2016-го он стал председателем Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 – командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. Еще через два года Сырского назначили командующим Сухопутных войск, а вскоре и начальником Генштаба. То есть, Сырский прошел все командные военные ступени в своей карьере.

"Это 100% боевой генерал, хорошо знаком со стандартами НАТО, потому что еще в 2013 году в штаб-квартире НАТО от имени Минобороны обсуждал изменения в украинской армии", – добавляет эксперт.

Особенно Сырский отличился во время обороны Киева. "Она принесла ему звание "Героя Украины". Затем была долговременная оборона Северодонецка и успешное контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона. Он не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, как быстрые маневры или тактика малых подразделений на Харьковщине. Есть надежда, что Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех", – резюмирует эксперт.