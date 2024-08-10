Сырский несколько раз докладывал о выдавливании войны на территорию агрессора, - Зеленский

Владимир Зеленский 10 августа записал традиционное вечернее обращение. В нем президент рассказал, что в этот день уже несколько раз заслушал доклады главкома Александра Сырского.

Зеленский указал, что они касались выдавливания войны на территорию России. Также гарант отметил всех воинов, которые защищают Украину на фронте.

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Зеленский о давлении на Россию

И сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский – по фронту и наших действий и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, который нужен, – давление на агрессора,

– сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил боевые бригады, которые результативно защищают Украину и уничтожают оккупанта. Без внимания не остается весь фронт – Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие – Покровский, Торецкий, Краматорский, – и юг нашего государства. Президент подчеркнул, что везде есть за что поблагодарить украинских воинов.

Больше помощи Украине и решение по духовности

Кроме военных, Зеленский выразил благодарность партнерам, а именно тем, кто сделал неделю результативным в санкциях против России и лиц, что с ней связаны. Президент указал, что мы готовим новые решения, которые ограничат российское государство. Кроме этого, гарант благодарен за новые оборонные пакеты для Украины.

Есть на этой неделе американский пакет. Ракеты для "стингеров", снаряды для "хаймарсов", артиллерия – 155-й калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутимой на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности – и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции – сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир,

– подчеркнул Зеленский.

Прямо перед записью обращения президент провел подготовительное совещание о решении, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Как указал украинский лидер, Украина должна лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. По его словам, это решение должно быть эффективным и работающим.