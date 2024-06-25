Определили 3 направления работы: Сырский обсудил с военными факторы, влияющие на потери
Источник:Александр Сырский
В полномасштабной войне, которую развязала Россия, Украина теряет лучших дочерей и сыновей. Чтобы уменьшить потери среди наших защитников, Александр Сырский обсудил с военными направления для работы.
Главнокомандующий ВСУ на встрече отметил, что жизнь украинских бойцов – это высшая ценность, поэтому важно делать все возможное, чтобы сохранить его. В общем, количество потерь, по словам Сырского, зависит от нескольких факторов.
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Сырский обсудил с военными, как уменьшить потери
Сырский провел встречу, на которой обсудили факторы, влияющие на потери во время боевых действий. В дискуссии приняли участие командиры, ответственные за индивидуальную и коллективную подготовку в ВСУ, представители учебных и рекрутинговых центров, командование Медицинских сил, боевые медики, волонтеры и общественные деятели.
Так, главком ВСУ отметил, что сохранение жизни воинов – ключевой приоритет, поэтому сейчас определили 3 направления, чтобы уменьшить потери среди украинских защитников:
- Качественная подготовка бойцов, ведь, по мнению Сырского, обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки.
- Эффективная медицинская помощь. Сырский объяснил, что важно оказывать медицинскую помощь раненым непосредственно на поле боя, а также вовремя и максимально безопасно проводить эвакуацию, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Главнокомандующий добавил, что также сверхважно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками.
- Развитие технологического преимущества – говорится о максимальном обеспечении Сил обороны Украины современными беспилотными системами различных модификаций и разработке роботизированных платформ.
Сырский провел встречу с военными: смотрите видео
Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных,
– отметил в итоге Сырский.
Как отметил Сырский, на практике они должны воплотиться в виде универсальной системы для каждого подразделения.