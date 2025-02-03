Сырский отреагировал на взрывы возле ТЦК в Ровно и в Павлограде и убийство на Полтавщине

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал насилие в отношении военных. Он обратился к украинцам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

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Что сказал Сырский об убийстве работника ТЦК

Последние события он назвал позорными актами насилия. И подчеркнул: насилие в отношении военнослужащих недопустимо.

Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание,

– написал главком.

По словам Сырского, в Вооруженных Силах делают все, чтобы во время мобилизационных мероприятий не допускать случаев нарушения прав человека.

"Сухопутные войска пытаются преодолевать имеющиеся проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", – подчеркнул Сырский.