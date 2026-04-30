Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой

Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих задачи на передовой. После около двух месяцев на позициях обязательной будет дальнейшая замена военнослужащего.

Об этом 30 апреля сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Приказ о ротации: что известно?

Александр Сырский сообщил, что на фоне доминирования дронов существенно изменилась логика ведения боевых действий и понятие переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Кроме того, усложнилась логистика на поле боя и от передовой к тылу.

Поэтому Главнокомандующий ВСУ подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Это необходимо для сохранения жизни и здоровья военных на переднем крае и в глубине обороны.

Как пояснил Сырский, теперь военных будут заменять на позициях после не более двух месяцев их пребывания там. Ротацию должны проводить командиры в срок не позднее одного месяца.

Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств,

– добавил Сырский.

Новый приказ также определяет требование в обязательном медосмотре и отдыхе для военных после выполнения боевых задач. К тому же, должно быть своевременное обеспечение или пополнение боеприпасов и продовольствия на позициях.

Александр Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будут жестко контролировать. За нарушение грозит ответственность перед законом и уставами ВСУ.

Приказ обязателен для выполнения всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае,

– резюмировал Главнокомандующий.

Ротация в ВСУ: последние заявления

Военная омбудсмен Ольга Решетилова ранее приводила данные Минобороны, показавшие, что 1,6 миллиона украинцев могут потенциально мобилизоваться. Тогда, по ее словам, могла бы происходить ротация военных.

Также Решетилова предполагала, что мотивировать людей к мобилизации может установление четких сроков службы, например 2 – 3 года.

Нормальный график отпуска и ротации можно дать воинам только тогда, когда их есть кем заменить, рассказал 24 Каналу Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. В противном случае дополнительная нагрузка падает на тех, кто уже находится на позициях.