От командиров на местах зависит жизнь бойцов, – Сырский на позициях на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.

Сырский вместе с командирами обсудил решения и действия в районе боевых действий. Об этом он сообщил у себя в телеграмме.

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Вместе с командирами обсудили решение

Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения,

– отметил генерал-полковник.

Александр Сырский отметил значительную роль командиров.

"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", - добавил командующий Сухопутными войсками.



Сырский с командирами обсудил оперативные решения на Купянском направлении / Фото с телеграмму Сырского

Актуально о ситуации на фронте

Согласно вечернему сведению Генштаба, в течение суток, 8 августа, произошло около 20 боевых столкновений.

Отмечают, что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеривка, Купянск Харьковской области.

! Сейчас наиболее интенсивные бои на фронте продолжаются на Купянском направлении, куда враг опрокидывает свои силы с Авдеевского направления. В ответ Силы обороны принимают соответствующие меры.