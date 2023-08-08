От командиров на местах зависит жизнь бойцов, – Сырский на позициях на Купянском направлении
Источник:Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.
Сырский вместе с командирами обсудил решения и действия в районе боевых действий. Об этом он сообщил у себя в телеграмме.
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Вместе с командирами обсудили решение
Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения,
– отметил генерал-полковник.
Александр Сырский отметил значительную роль командиров.
"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", - добавил командующий Сухопутными войсками.
Сырский с командирами обсудил оперативные решения на Купянском направлении / Фото с телеграмму Сырского
Актуально о ситуации на фронте
- Согласно вечернему сведению Генштаба, в течение суток, 8 августа, произошло около 20 боевых столкновений.
- Отмечают, что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
- Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеривка, Купянск Харьковской области.