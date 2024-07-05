Сырский выделил один из приоритетов для войска
Источник:Александр Сырский
Украинские военные продолжают давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал один из приоритетов для нашего войска.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БпЛА – Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Он также отметил, что некоторые командиры присоединились в полевых условиях.
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Работа продолжается
Сырский отметил, что в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Это делает дроны одним из приоритетов для войска.
Он также отметил, что наше государство продолжает работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БпЛА.
Наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных,
– подчеркнул главком.
Александр Сырский также отметил, что беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, поэтому мы не имеем права отставать ни на шаг. По его словам, мы имеем четкий план действий, а работа продолжается.