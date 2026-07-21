"Получил много демотивированных солдат": Сирский назвал три проблемных вопроса в армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о ряде проблем в сфере административных решений. По его словам, новые контракты для военнослужащих, реформа мобилизации и вопросы денежного обеспечения требуют доработки.

Об этом говорится в колонке главнокомандующего на сайте "Милитарного".

Что известно о проблемах управленческих решений в армии?

Сырский заявил, что административные решения в военной сфере оказывают непосредственное влияние на мотивацию миллионов военнослужащих. Он подчеркнул, что не хочет переходить на личности, однако считает необходимым говорить о фактах, касающихся функционирования армии.

По словам Сирского, часть важных решений, касающихся военнослужащих, была обнародована, но не получила должного практического обеспечения.

Новые контракты

Главнокомандующий сообщил, что новые контракты для военнослужащих были представлены более месяца назад, однако на данный момент их подписали около 2000 военных. В то же время, по его словам, в армии появилось значительное количество людей, которые ожидали одних условий, но после презентации получили другие.

Сырский отметил, что само постановление о так называемом "эксперименте" с контрактами вызывает юридические вопросы. Он сравнил эту ситуацию с другими государственными решениями, в частности с изменениями, касающимися повышения денежного довольствия в системе Министерства внутренних дел.

Презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура. Иначе вместо решения армия получает разочарование,

– заявил он.

Реформа мобилизации

Отдельно Главнокомандующий ВСУ прокомментировал реформу мобилизации, которую ранее определил в качестве задачи Президент Украины. Он отметил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования находятся в его вертикали управления, а военное командование готово работать над изменениями.

Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа – это законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна,

– говорит Сырский.

Денежное обеспечение военных

Еще одним вопросом, на котором сосредоточил внимание Главнокомандующий, стали выплаты военнослужащим. Сирский заявил, что министр обороны публично сообщал о направлении части средств из зарплатного фонда военных на закупку беспилотников.

По словам генерала, из-за этого во втором полугодии возникла проблема с финансированием выплат. Он подчеркнул, что обеспечение военных зарплатами должно оставаться одним из главных государственных обязательств.

Зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью,

– написал он.

Сирский сообщил, что совместно с правительством сейчас ищут решение, которое позволит обеспечить своевременные и полные выплаты военнослужащим. Он также подчеркнул, что будущие решения относительно больших бюджетных расходов должны приниматься только после оценки возможных последствий.

В конце своего заявления Главнокомандующий отметил, что его обращение направлено не на политические или информационные дискуссии, а на людей, которые непосредственно выполняют боевые задачи.

По его словам, военнослужащих не интересует, кто побеждает в спорах в социальных сетях. Им нужны конкретные результаты: обеспечение, ротации, стабильные выплаты и уверенность в работе государственных институтов. Сырский подчеркнул, что именно эти вопросы должны быть главным критерием эффективности управленческих решений во время войны.

Напомним, Сырский заявил, что Генеральный штаб готов сотрудничать с любым министром обороны, которого назначит государство. По его словам, главной задачей военного командования остается борьба с российской агрессией, а не внутренние споры между ведомствами.