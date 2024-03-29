Сырский рассказал, как принял решение о выходе из Авдеевки и сколько воинов попали в плен

В ночь на 17 февраля Александр Сырский сообщил о выводе личного состава из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ в новом интервью прокомментировал это важное решение и опроверг нарративы российской пропаганды.

Сирский объяснил, что отвод войск состоялся из-за существенного превосходства врага в силах и средствах штурмовых подразделений.

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Из-за постоянных вражеских бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность обороны ВСУ была нарушена. Это и дало возможность оккупантам постепенно продвигаться вперед.

Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Сколько украинских воинов попали в плен

Александр Сырский заявил, что в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Он также отметил, что российские пропагандисты пытаются использовать видео с пленными воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.

Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командование Вооруженных сил,

– подчеркнул Сырский.

По его словам, наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать российские пропагандисты.

Сырский прокомментировал отставку Валерия Залужного

Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что, если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины.

В то же время Головко заявил, что начал работать вместе с Залужным еще до полномасштабного вторжения. Вместе генералы прошли бок о бок тяжелые времена российской агрессии. Сырский отметил, что он с Залужным действовали как одна команда.