Силы обороны остановили более 740 вражеских атак за неделю: Сырский показал яркое видео
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему урон в живой силе и технике. Только за прошлый ВСУ отбили более 740 атак российских захватчиков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Сирский показал, как ВСУ дают отпор врагу
Главком ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага и его резервы. Так, оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия, однако ВСУ препятствуют захватническим планам.
Так, за прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции. Сырский поблагодарил украинских защитников за борьбу, а также показал видео точной работы ВСУ.
На опубликованных кадрах видно, как украинские воины уничтожают технику, личный состав и места дислокации врага.
Как ВСУ дают отпор оккупантам: смотрите видео
К слову, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 850 490 человек, а также тысячи единиц техники. Среди них:
- танков – 10 001,
- боевых бронированных машин – 20 813,
- артиллерийских систем – 22 879,
- РСЗО – 1 273,
- средств ПВО – 1 059,
- самолетов – 370,
- вертолетов – 331,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 623,
- крылатых ракет – 3 054,
- кораблей/катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 638,
- специальной техники – 3 740.