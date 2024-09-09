"Это единственный способ и никак иначе": Сырский рассказал, как будет развиваться война дальше

Военное руководство и граждане настроены на победу Украины в войне против России. Однако в этом также очень помогла бы помощь западных партнеров.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский в новом интервью. По его словам, необходимым также является снятие ограничений на применение оружия по военным объектам противника.

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Какие прогнозы Сырского относительно войны

У Сырского также спросили, как, по его мнению, будет развиваться война для Украины в течение следующих шести месяцев.

Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы делаем соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных Сил, наших потребностей. И, конечно, мы настроены на победу,

– ответил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский также добавил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы быстрее поставить на вооружение новые бригады, которые уже сформированы и формируются. По его словам, это повлияет на общий уровень возможностей Украины.

То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает моральный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе,

– подытожил главнокомандующий Вооруженных Сил.

К слову, в этом интервью Сырский также ответил, по каким именно целям Украина планирует бить дальнобойным оружием. По его словам, речь идет о военных объектах, в частности ракетных комплексах, которые почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам.